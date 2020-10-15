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Более 37 тысяч заявок приняли специалисты горячей линии по COVID-19 в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 37 тысяч заявок приняли специалисты горячей линии по COVID-19 в Москве

Виктория Родимкина

Город

В Москве специалисты кол-центра по коронавирусу приняли более 37 тысяч заявок с 26 сентября по 14 октября. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 15 октября.

По ее словам, столица делает все возможное, чтобы поддержать людей, которые находятся в группе риска. С 26 сентября соцработники уже начали доставлять москвичам, соблюдающим домашний режим, все необходимое.

— За это время поступило уже более 37 тысяч заявок от жителей Москвы по вопросам оказания адресной социальной помощи. К каждому звонку и обращению наши сотрудники подходят индивидуально, — сказал Анастасия Ракова.

Она отметила, что чаще всего жители столицы звонят с просьбами доставить твердое топливо для жилых или садовых домов, в которых нет отопления. Также звонки связаны с заявками на получение льготных лекарств и покупкой продуктов, сообщает РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в столице усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

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