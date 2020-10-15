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Названы победители всенародной акции «Пою мою Москву»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Названы победители всенародной акции «Пою мою Москву»

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Арбат, 35Карта всех событий

В столице назвали победителей Всенародной акции #ПоюМоюМоскву, которая была проведена правительством города. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета акции в четверг, 15 октября.

В Центральном Доме актера на Арбате 14 октября состоялось награждение победителей.

Руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, который также был председателем жюри, отметил, что в акции поучаствовали москвичи и жители 37 регионов РФ, а также представители зарубежных стран. Всего было прислано свыше 7,5 тысячи видео-признаний в любви к столице России в стихах и прозе.

— Это почти в пять раз больше, чем в прошлом году, когда акция проводилась впервые, — сказал Виталий Сучков.

В номинации «Взрослые о Москве» первое место занял врач, заведующий отделением эндоскопии госпиталя для ветеранов войн № 2 Москвы Андрей Веренок. На втором месте оказались Елена Терлецкая из Симферополя и председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов. Третье место разделили Мария Ледышева и студент Российского университета транспорта Александр Тудовши.

В номинации «Дети о Москве» победили братья Артемий и Иван Пильстровы. Второе место жюри присудило 4-летнему москвичу Тимуру Хмыльнину и Софии Волковой из столичного Центра культуры, досуга и спорта «Истоки». А третье место — воспитаннику театральной студии «Маленькая луна» при Театре Луны Егору Князеву и Аделии Ланге, уточнили в пресс-службе.

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