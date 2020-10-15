Анонсирована более массовая поставка вакцин от COVID-19 по России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Более массовое распространение вакцины от коронавируса по России начнется в конце ноября или в декабре. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил в четверг, 15 октября.

Глава Минздрава подчеркнул, что к этому времени будет учтен контроль качества препаратов.

— Это уже будут или последние числа ноября, или декабрь, поскольку именно производственный цикл и контроль качества должны быть обеспечены в полном объеме, — приводит РИА Новости слова Мурашко.

Он добавил, что в клиническую практику и методические рекомендации по лечению COVID-19 войдут еще два лекарства от инфекции. Речь идет о средствах с разным торговым наименованием, но одинаковым названием «Ремдесивир». Одно из лекарств отечественного производства, другое — импортное, уточнил министр.

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