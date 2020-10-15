Диетолог рассказала, какая еда поможет не заразиться коронавирусом

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Диетолог Ольга Деккер перечислила продукты, которые помогут легче перенести болезнь или вообще не заразиться в период пандемии коронавируса, сообщает «МИР 24».

Во–первых, эксперт посоветовала пить воду для поддержания водно–солевого баланса в организме.

— Когда у нас достаточное количество воды, наша кровь той консистенции, что эритроциты могут плавать и переносить кислород в достаточном объеме для наших клеток, – сказала диетолог.

Во–вторых, употребление белков, так как он является строительным материалом для иммунных клеток, а в –третьих, нужно включить в рацион жиры и сложные углеводы.

Она отметила, что также нельзя забывать о пользе витаминов и минералов, однако они могут попасть в клетки только с помощью белка.

Ранее сайт argumenti.ru писал, что испанские медики перечислили продукты, которые помогут поддержать работу иммунной системы в период резкой смены температур. Во главе списка врачи ставят чеснок, далее они советуют добавить в рацион богатый витамином Е миндаль, чернику, сладкий картофель и брокколи, а при простуде, врачи рекомендуют употреблять бульон из курицы или индейки.

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