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«Любовь бессмертна»: Басков посвятил новый клип умершему отцу
Фото: instagram.com/nikolaibaskov

«Любовь бессмертна»: Басков посвятил новый клип умершему отцу

Захар Чайченко

Звезды

Николаю Баскову 15 октября исполнилось 44 года. Однако в связи с уходом из жизни отца артиста, Николай свой день рождения широко отмечать не собирается. Кстати, именно ему Басков посвятил свой новый клип на песню под названием «Любовь бессмертна».

— Она для меня очень дорога. Это любимая песня мамы: она слушает ее каждый день и утром, и вечером. Мама говорит, что композиция связана у нее с папой: для нее она как гимн их любви, —признался исполнитель.

Басков также рассказал, что это была последняя песня, которую услышал его отец. Также артист добавил, что трек связан с любовью к нему и близким, которых уже нет в живых, передает портал Starhit.

Главные роли в клипе исполнили известные актеры Дмитрий Пчела и Анна Снаткина. Сам Николай выступил в роли зрителя драматического фильма о любви. Режиссером ролика стала Тина Баркалая, снявшая Лолите клип на песню «Раневская».

Напомним, в июне прошлого года отец певца умер из-за болезни.

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клипдень рождения артистаНиколай Басков
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