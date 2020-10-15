Анита Цой удивила фанатов своей фигурой

Фото: Из личного архива Аниты Цой

Российская певица Анита Цой удивила своих фанатов новой фотографией в Instagram-аккаунте. На ней Анита предстала перед подписчиками сильно похудевшей.

Судя по обстановке, на снимке певица запечатлена в кадре нового клипа: звезда находится в темной комнате, на полу которой лежат лепестки роз, а сзади актрисы разбросаны разные вещи.

Фанаты тут же обратили внимание на то, что певица значительно похудела: сильно выделяющиеся скулы и впалые щеки выдали ее тайну. Некоторые поклонники заподозрили 49-летнюю знаменитость в мастерском владении фотошопом.

«Вы меня извините, но это же не вы», — написала одна из поклонниц Аниты. Певица была настолько удивлена подобной реакцией фанатов, что даже ответила: «А кто? Что, не похожа?». По мнению подписчицы, на снимке была запечатлена Людмила Гурченко.

Впрочем, большая часть поклонников осталась довольна тем, как постройнела их любимица: «Анита, вас тут и не узнать! Очень красивая»; «Вы мне сейчас нравитесь больше»; «Через фото видно красоту души человека».

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