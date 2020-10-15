Специалисты МЧС продезинфицировали шесть вокзалов в Москве

Фото: Telegram-канал «МЧС России»

Россия, Москва, Курский вокзал Карта всех событий

Специалисты МЧС России за три дня продезинфецировали шести столичных вокзалов в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 15 октября, рассказали в пресс-службе МЧС России.

Специалисты обработали Курский, Казанский, Ярославский, Киевский, Савеловский и Белорусский вокзалы. Дезинфекция была выполнена при помощи специального раствора.

МЧС России возобновило работы по санитарной обработке социально значимых объектов страны в рамках борьбы с коронавирусом во вторник, 13 октября, сообщает ТАСС.

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