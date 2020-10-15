Владимир Путин объявил благодарность Юрию Лозе
Президент России Владимир Путин объявил благодарность музыканту Юрию Лозе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Лоза получил благодарность за «заслуги в развитии отечественной культуры и искусства» и плодотворную деятельность, которую артист вел долгие годы.
Ранее Владимир Путин распорядился отметить почетными грамотами и благодарностями 50 медиков из пяти регионов страны.
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