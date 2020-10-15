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Владимир Путин объявил благодарность Юрию Лозе
Фото: YouTube.com / Юрий Лоза

Владимир Путин объявил благодарность Юрию Лозе

Вероника Кузьминова

Общество

Президент России Владимир Путин объявил благодарность музыканту Юрию Лозе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Лоза получил благодарность за «заслуги в развитии отечественной культуры и искусства» и плодотворную деятельность, которую артист вел долгие годы.

Ранее Владимир Путин распорядился отметить почетными грамотами и благодарностями 50 медиков из пяти регионов страны.

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выражение благодарностиЮрий ЛозаВладимир Путин
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