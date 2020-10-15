Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Еще один столичный театр закрыли на карантин
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Еще один столичный театр закрыли на карантин

Кирилл Николаев

Культура

Столичный театр «Сфера» закрылся на карантин из-за коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили на официальном сайте театра.

В театре отменены все спектакли, которые были запланированы с 15 по 25 октября. С 16 октября касса заработает только на возврат билетов. Их покупка будет возможна только в электронной форме на сайте театра.

Ранее с 14 по 28 октября на карантин закрыли театр имени Ермоловой. Это связано с тем, что у нескольких работников театра обнаружили коронавирусную инфекцию.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Московский планетарий приостановил действие льгот для посетителей старше 65 лет

Москватеатркарантин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не наденешь маску — заберет ОМОН

Людмила Гусева
Людмила Гусева

Переходим на электронные трудовые книжки

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Главное требование общества к Кремлю

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Программист блаженный: кому молятся миллениалы

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Готовьтесь покупать товар лицом и другими частями тела

Олег Фочкин
Олег Фочкин

Назад в СССР: почему молодежь тоскует по эпохе застоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хотела похудеть — убила сына

Все мнения
О проекте