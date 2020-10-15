Еще один столичный театр закрыли на карантин

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Столичный театр «Сфера» закрылся на карантин из-за коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили на официальном сайте театра.

В театре отменены все спектакли, которые были запланированы с 15 по 25 октября. С 16 октября касса заработает только на возврат билетов. Их покупка будет возможна только в электронной форме на сайте театра.

Ранее с 14 по 28 октября на карантин закрыли театр имени Ермоловой. Это связано с тем, что у нескольких работников театра обнаружили коронавирусную инфекцию.

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