Армения: Турция использует наемников из Пакистана в Нагорном Карабахе

Фото: Facebook.com / Минобороны Армении

Турция использует в зоне нагорнокарабахского конфликта спецподразделения армии Пакистана. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг, 15 октября.

— По некоторой информации, в военные действия еще вовлечены и спецподразделения армии Пакистана, — цитирует Пашиняна РИА Новости.

На это президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что доказательств использования иностранных военных в конфликте нет.

— Никто никаких доказательств о наличии иностранных вооруженных формирований на территории Азербайджана, которые принимают участие в нынешних боестолкновениях, нам не предоставил. Наша официальная позиция заключается в том, что никаких иностранных наемников у нас нет, — заявил Алиев.

Ранее Пашинян заявил, что ликвидированные в Чечне и Дагестане боевики могли быть отправлены Турцией в Нагорный Карабах.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

Читайте также: Лавров призвал ввести миротворцев для сохранения спокойствия в Карабахе