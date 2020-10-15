«Меня три месяца кормила армянка»: Лисовец эмоционально обратился к подписчикам

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Российский стилист Владислав Лисовец обратился к своим подписчикам, призвав их к миру во время войны между Арменией и Азербайджаном.

— Я родился в Баку, по паспорту СССР — украинец, вырос в многонациональном городе, в подъезде: грузины, татары, русские, дагестанцы, армяне, азербайджанцы. Когда я родился из-за скандалов/войны в семье, у моей мамы пропало молоко и меня три месяца кормила чужая мама по стечению обстоятельств. Она была армянка с нашего двора, она родила с мамой в одну неделю, подкармливала меня каждый день, дабы я набрался сил, — заявил Лисовец.

По его словам, бакинская семья научила его быть благодарным и толерантным к людям. Знаменитый стилист заявил, что его детство не было безоблачным:

— Я светленький мальчик, на улицах Баку был не очень «своим» для ребят кавказских национальностей. Никогда не говорил, что моя семья пострадала от этой войны, — вспоминает Лисовец.

По его словам, в 90-е годы в адрес его близких сыпались проклятия, а на него нападали:

— В этот же период меня, 15 летнего мальчика, выкинули из автобуса со словами«Вон отсюда Иван» и я шел домой пешком, не понимая в чем виноват… Почему политика генсека СССР и Я — одно и тоже. Тогда я понял, что нельзя обижаться, и нация в агонии и эмоциональной стихии. Время все решит, — подчеркнул Лисовец на своей странице в Instagram.

Он заявил, что продолжает любить Баку и уважать людей, как его учили в детстве. Стилист подчеркнул, что он вне политики, и не переносит громких национальных заявлений, которые могут разжигать войну и пожелал всем мира.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

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