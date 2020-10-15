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Празднование дня рождения Деда Мороза не планируют отменять из-за коронавируса
Фото: Иванцова Анна/ Ivanzova Anna

Празднование дня рождения Деда Мороза не планируют отменять из-за коронавируса

Оксана Васильева

Общество

Генеральный директор дома Деда Мороза в Великом Устюге Олег Васильев сообщил, что день рождения Деда Мороза, который традиционно празднуется 18 ноября, из-за пандемии коронавируса отменять не планируют, передает NEWS.ru.

— День рождения Дедушки Мороза на данный момент готовится...Как и вся страна, мы будем исходить из ситуации с числом заболевших. Дедушка Мороз здоров, бодр. Несмотря на то что он 65+ — не боится коронавируса. Мы ждем гостей..., — рассказал Васильев.

Он отметил, что именно 18 ноября ежегодно Дед Мороз начинает свое путешествие по городам России.

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