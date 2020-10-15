Суд приговорил к условному сроку футбольного фаната за драку на Курском вокзале

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Столичный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно еще одного футбольного фаната за драку со смертельным исходом на Курском вокзале в июле 2018 года. Об этом сообщается на сайте СУ на транспорте СК России.

Следствие и суд установили, что 27 июля 2018 года во время стоянки пассажирского поезда Санкт-Петербург — Нижний Новгород на Курском вокзале столицы между двумя группами мужчин произошел конфликт, который перерос в драку. В результате два пассажира получили травмы различной степени тяжести, а один умер на месте происшествия.

Свою вину в совершении преступления злоумышленник полностью признал и раскаялся в содеянном. Суд ему назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

Ранее суд с участием присяжных вынес приговор еще девятерым участникам драки. В зависимости от роли каждого они приговорены к различным срокам лишения свободы.

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