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Вера Брежнева снялась полностью обнаженной в ванной
Вера Брежнева предстала в пикантном виде / Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева снялась полностью обнаженной в ванной

Юлия Курганова

Звезды

Певица Вера Брежнева приняла участие в откровенной фотосессии, в рамках которой она полностью обнажилась в ванной. Снимок она опубликовала в разделе Stories в социальной сети Instagram.

На фотографии артистка лежит в ванной, на ней только полотенце на волосах и солнцезащитные очки. При этом она прикрыла свой бюст руками, но выставила на всеобщее обозрение длинную ногу и изящную руку.

Вера Брежнева снялась полностью обнаженной в ваннойФото: instagram.com/ververa/

Мнение подписчиков относительно данного фото кардинально разошлись. Многие восхитились красотой и смелостью Брежневой. Другая половина пользователей осудила звезду за откровенный снимок, который не соответствует статусу замужней дамы и матери двоих детей.

Ранее сообщалось, что вид Веры Брежневой без макияжа шокировал поклонников.

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откровенные фотованная комнатаВера Брежнева
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