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Врач рассказала, как выявить бессимптомное течение COVID-19
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Врач рассказала, как выявить бессимптомное течение COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

Врач-биофизик Нелли Соседова сообщила, как выявить признаки бессимптомного течение коронавируса. Она рассказала, на что нужно обратить внимание, чтобы определить болезнь.

— У ряда людей, которые болеют бессимптомно, кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус, но нет другой симптоматики. Еще один критерий — если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе, вероятность повышается. Третье — можно сделать быстрый тест на антитела — иммунохроматографический. Его можно делать в домашних условиях, на предприятиях, — пояснила специалист в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что если при отсутствии клинической картины у человека есть антитела, то это значит, что он переболел бессимптомно и имеет иммунитет к COVID-19.

Также установить заболевание поможет компьютерная томография (КТ), которая покажет изменения в легких.

Соседова уточнила, что если при КТ врач видит «матовое стекло», то это говорит о наличии заболевания, которое внешне может не проявляться. Она добавила, что пневмония не всегда сопровождается кашлем и насморком, может быть кратковременное повышение температуры.

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