В Роспотребнадзоре назвали срок роста новых случаев заражений COVID-19

Фото: Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве

Рост новых случаев заболеваний COVID-19 продолжится до первой декады ноября. О таком сроке сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он отметил, что в настоящее время идет фаза роста, которая, в соответствие с законами эпидемиологии, будет продолжаться в среднем около двух инкубационных периодов, 28 дней.

— Рост начался примерно неделю назад, значит, восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост, — сообщил Горелов, передает РИА Новости.

Другие опрошенные ранее специалисты также сообщили, что пока рано говорить о выходе на плато по коронавирусу, необходимо подождать до начала следующей недели.

Ранее врач рассказала, как выявить бессимптомное течение COVID-19. Она назвала, на что нужно обратить внимание, чтобы определить болезнь.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач рассказала, как выявить бессимптомное течение COVID-19