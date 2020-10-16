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В Роспотребнадзоре назвали срок роста новых случаев заражений COVID-19
Фото: Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве

В Роспотребнадзоре назвали срок роста новых случаев заражений COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

Рост новых случаев заболеваний COVID-19 продолжится до первой декады ноября. О таком сроке сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он отметил, что в настоящее время идет фаза роста, которая, в соответствие с законами эпидемиологии, будет продолжаться в среднем около двух инкубационных периодов, 28 дней.

— Рост начался примерно неделю назад, значит, восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост, — сообщил Горелов, передает РИА Новости.

Другие опрошенные ранее специалисты также сообщили, что пока рано говорить о выходе на плато по коронавирусу, необходимо подождать до начала следующей недели.

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