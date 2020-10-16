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Еще 1803 пациента вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 1803 пациента вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

В столице за последние 24 часа от коронавируса вылечились 1803 человека. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, количество вылечившихся от COVID-19 в Москве увеличилось до 270 226 человек, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали срок роста новых случаев заражения COVID-19. Отмечается, что в настоящее время идет фаза роста, которая в соответствии с законами эпидемиологии будет продолжаться в среднем около двух инкубационных периодов — 28 дней.

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