Более 15 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

За минувшие сутки в России выявили 15 150 случаев коронавируса нового типа. Об этом федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил в пятницу, 16 октября.

Среди регионов лидерами по числу зарегистрированных пациентов с COVID-19 оказались Москва (5049), Петербург (647) и Подмосковье (448).

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние 24 часа жертвами вируса стали 232 человека. Еще 8485 — вылечились.

Всего с начала пандемии в РФ было зафиксировано 1 369 313 случаев коронавируса. При этом 1 056 582 пациента переболели и выздоровели, 23 723 — скончались.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил мощности столичной системы здравоохранения.

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