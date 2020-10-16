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Директору компании предъявлено обвинение в незаконном строительстве дома
Фото: сайт Следственного комитета РФ

Директору компании предъявлено обвинение в незаконном строительстве дома

Захар Чайченко

Происшествия

Следователем следственного отдела по городу Чехову предъявлено обвинение генеральному директору ООО «Сбыт и сервис» в незаконном строительстве многоквартирного жилого дома. Уголовное дело было возбуждено по результатам приема граждан заместителем руководителя ГСУ СК России Московской области по вопросу обманутых дольщиков.

По материалам следствия, в 2013 году застройщик и 130 участников долевого строительства заключили соответствующие договоры и гражданами были внесены денежные средства. Многоэтажный жилой дом, расположенный в городе Чехове, должен был быть сдан в четвертом квартале 2014 года, однако сроки сдачи постоянно переносились по разным причинам. В результате гражданские права были нарушены, дольщикам был причинен материальный ущерб на сумму более 12 миллионов рублей, передает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Врадий Ольга.

По последним данным, генеральный директор был допрошен, также в отношении него уже направлена подписка о невыезде и надлежащем поведении. В качестве потерпевших признаны и допрошены 40 участников долевого строительства. Кроме того, был проведен осмотр места происшествия, получены ответы на запросы из налоговой инспекции по городу Чехову, получены ответы на запросы из органа дознания, собран в полном объеме характеризующий материал. Расследование уголовного дела продолжается.

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