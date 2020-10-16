Песков назвал цирком обвинения против России в дезинформации по коронавирусу

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия не занимается распространением лжи в вопросах борьбы с пандемией коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 16 октября.

Ранее издание The Times опубликовало материал, в котором утверждается, что Москва якобы ведет дезинформацию в отношении оксфордской вакцины от COVID-19.

— Комментировать обвинения против России — это вообще уже такое дело, превращающееся в такой цирк, наверное, — приводит РИА Новости ответ представителя Кремля.

Он пояснил, что Россия не дезинформирует, а попросту «гордо говорит о своих успехах», при этом делясь своими достижениями в этой сфере на международном пространстве.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакциной проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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