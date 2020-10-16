«Печальная динамика»: Кремль оценил рекордный прирост случаев COVID-19

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Кремле обеспокоены статистикой по коронавирусу в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 16 октября.

По словам представителя Кремля, пандемия распространяется «очень сильно», в связи с чем власти идут на необходимые меры, стремясь защитить граждан от угрозы заражения.

— Ситуация находится под контролем, несмотря на такую печальную динамику, — цитирует РИА Новости Пескова.

Он добавил, что некоторое время страна не очень трепетно относилась к соблюдению профилактических мер, однако в настоящее время нужно вернуться к ним и строго их придерживаться.

Напомним, за минувшие в сутки в России были выявлены рекордные 15 150 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в РФ было зафиксировано 1 369 313 случаев коронавируса. При этом 1 056 582 пациента переболели и выздоровели, 23 723 — скончались.

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