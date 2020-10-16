Москва представит высокотехнологичные разработки на форуме «Открытые инновации»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

С 19 по 21 октября в Москве пройдет форум «Открытые инновации». Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Участники мероприятия представят передовые разработки в различных отраслях, обсудят развитие инноваций в будущем и влияние пандемии на трансформацию туристической отрасли. Основной темой форума станет «Цифровое будущее. Глобализация или изоляция».

— Сегодня город предлагает технологическим предприятиям инструменты поддержки на всех этапах развития проекта — от проработки идеи до внедрения технологий в городскую среду и освоения зарубежных рынков, — сообщил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В рамках форума Москва представит инновационные проекты на онлайн-выставке Startup Expo, среди которых облачный сервис для анализа и интерпретации данных фармакогенетического тестирования. Он помогает врачам на основе изменений в генах спрогнозировать риск нежелательных реакций организма на лекарства. Кроме того, Комитет по туризму города Москвы организует дискуссию на тему «Home sweet home».

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