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Новое здание театра зверей «Уголок дедушки Дурова» достроят в 2020 году
Фото: ugolokdurova.ru

Новое здание театра зверей «Уголок дедушки Дурова» достроят в 2020 году

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Дурова, 2 Карта всех событий

Новое здание театра зверей «Уголок дедушки Дурова» достроят в 2020 году. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в настоящее время в здании ведутся отделочные и монтажные работы. Рабочие выполнят сцену в виде арены диаметром 13 метров, а зрительские места – в виде амфитеатра на 336 зрителей. Общая площадь здания составит около четырех тысяч квадратных метров.

В подвале здания будет расположен буфет. На первом этаже оборудуют входную группу, гардеробы для зрителей, а также многосветный зрительный зал, медицинский кабинет и технические помещения. На втором этаже появятся зрительские ложи с местами для маломобильных людей, сообщает Интерфакс.

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