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Путин назначил нового посла России в Литве
Фото: youtube.com/TASS

Путин назначил нового посла России в Литве

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Алексей Исаков назначен послом России в Литве вместо Александра Удальцова. Об этом говорится в указах президента РФ Владимира Путина, размещенных на портале правовой информации.

— Назначить Исакова Алексея Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Литовской Республике, — указано в одном документе.

Согласно другому указу, Удальцов освобождается от обязанностей дипломатического сотрудника.

Ранее российский лидер назначил новых послов в ряде стран Латинской Америки.

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