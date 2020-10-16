Путин назначил нового посла России в Литве
Алексей Исаков назначен послом России в Литве вместо Александра Удальцова. Об этом говорится в указах президента РФ Владимира Путина, размещенных на портале правовой информации.
— Назначить Исакова Алексея Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Литовской Республике, — указано в одном документе.
Согласно другому указу, Удальцов освобождается от обязанностей дипломатического сотрудника.
Ранее российский лидер назначил новых послов в ряде стран Латинской Америки.
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