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Дезинфекцию возобновят в общественных пространствах столицы из-за COVID-19
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Дезинфекцию возобновят в общественных пространствах столицы из-за COVID-19

Юлия Захарова

Город

Дезинфекцию возобновят в общественных пространствах столицы на фоне обострения ситуации с коронавирусом. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

— В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в октябре 2020 года будет возобновлено проведение работ по дезинфекции общественных пространств, — отметили власти.

В частности, будут обработаны фасады больниц, подстанций скорой помощи, жилых домов и общественных зданий. Кроме того, специалисты очистят остановки общественного транспорта, общественные туалеты, объекты по обращению с отходами и другие объекты.

Также дезинфекции подвергнут скамейки, урны, под- и надземные пешеходные переходы, поручни, территории рядом с аэропортами, станциями метро и железнодорожными вокзалами, передает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 15 150 случаев коронавируса нового типа. Среди регионов лидерами по числу зарегистрированных пациентов с COVID-19 оказались Москва (5049), Петербург (647) и Подмосковье (448).

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