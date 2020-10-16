Угрожавшую окружающим женщину задержали на северо-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Академика Курчатова Карта всех событий

На северо-западе столицы задержана женщина, угрожавшая окружающим. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по городу в пятницу, 16 октября.

Инцидент произошел на площади Академика Курчатова.

— Полицейские задержали ее и передали сотрудникам специализированного медицинского учреждения. Она вела себя неадекватно на площади Академика Курчатова у Курчатовского института на северо-западе Москвы, — пояснили правоохранители.

В МВД отметили, что дама высказывала угрозы в адрес окружающих, в настоящее время гражданка направлена в медучреждение.

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