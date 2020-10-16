Число умерших от коронавируса в мире выросло до 1,1 миллиона

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Количество жертв COVID-19 в мире увеличилось до 1 100 364. Такие данные обнародовал Университет Джонса Хопкинса в пятницу, 16 октября.

Число заразившихся к концу рабочей недели увеличилось до 39,07 миллиона человек. В свою очередь выздоровели 26,9 миллиона человек. Лидерами по заболевшим стали США, Бразилия и Индия, передает ТАСС.

В России число заразившихся за все время пандемии преодолело отметку в 1,3 миллиона. Выздоровели — 1,05 миллиона пациентов. Умерли от вируса — 23,7 тысячи человек.

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