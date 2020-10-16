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Белоруссия погасила долг за газ перед Россией
Фото: mil.by / Минобороны Белоруссии

Белоруссия погасила долг за газ перед Россией

Вероника Кузьминова

Внешняя политика

Минск полностью рассчитался с Газпромом за поставки природного газа за девять месяцев 2020 года. Об этом заявили в пресс-службе белорусского министерства энергетики в пятницу, 16 октября.

Выплаченная сумма не была озвучена. Республика планировала выплатить долг с помощью средств от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Средства кредита поступили в Белоруссию 16 октября, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Москва и Минск продвинулись во взаимопонимании по цене на российский газ в 2021 году. Отмечалось, что, скорее всего, с 1 января следующего года будут предприняты шаги по снижению цены на газ для Белоруссии.

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