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Еще 56 человек с коронавирусом умерли за сутки в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Еще 56 человек с коронавирусом умерли за сутки в Москве

Татьяна Плотникова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 56 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

При появлении симптомов ОРВИ следует не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, кто из работающих россиян чаще всего болеет COVID-19.

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Читайте также: Людей с вредными привычками предупредили о последствиях при COVID-19

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