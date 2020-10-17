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Профсоюзы предложили средство от бедности
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Профсоюзы предложили средство от бедности

Татьяна Плотникова

Общество

В Федерации независимых профсоюзов России рассказали, что успешная борьба с бедностью требует ликвидации ее причин, а сделать это можно при помощи устранения низких зарплат и введения прогрессивного налога на сверхприбыль.

Как указал заместитель председателя Федерации Александр Шершуков, для того, чтобы победить бедность, необходимо создавать новые рабочие места, повышать уровень зарплат в целом и минимальный размер оплаты труда. Последний показатель должен обеспечивать не физиологическое выживание, а достойную жизнь, считают в профсоюзах.

Еще один заместитель главы Федерации Нина Кузьмина отметила, что низкие зарплаты становятся причиной маленьких пенсий и не мотивируют людей к высокой производительности труда.

Дополнительным фактором снижения реальных доходов населения являются квазиналоговые платежи, в частности, штрафы, акцизы и доля налога на добавленную стоимость в общей цене товаров, цитирует Кузьмину РИА Новости.

Ранее в Министерстве труда и социального развития РФ объявили, что с 2021 года минимальный размер оплаты труда будет расти быстрее прожиточного минимума.

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