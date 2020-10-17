Названы лучшие книги для борьбы со стрессом и осенней депрессией

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

До 70 процентов работающих россиян испытывают стресс в той или иной форме. Об этом ранее заявлял министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Для того, чтобы справиться с негативом в самое пасмурное время года, эксперты советуют читать добрые книги, пишет ТАСС.

В частности, главный редактор книжного сервиса по подписке MyBook Екатерина Писарева рекомендует начать с «Клуба любителей книг и пирогов из картофельных очистков» Энни Бэрроуз и Мари Шаффер. Это трогательная история повествует о молодой писательнице, которая прибывает на затерянный остров для того, чтобы забыть об ужасах пережитой войны и написать жизнеутверждающую книгу.

Также Писарева предлагает увлечься романом «Проект «Рози» Грэма Симсиона. В произведении рассказывается о генетике Тиллмане, которому очень не везет с девушками. В какой-то момент он решает попытаться наладить личную жизнь с помощью науки.

Утешить и повеселить также сможет книга «Дом, в котором горит свет» Эльчин Сафарли. Это, по сути, несколько десятков писем от бабушки ее внучке. В этих бумагах, рассказывает Писарева, много интересного, начиная с просто пережитого опыта и мудрости и заканчивая жизнерадостными песнями и даже рецептами для блюд.

Помимо этого, к прочтению для избавления от грусти рекомендованы книги «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева и «Голубая книга» Михаила Зощенко.

Опрошенные агентством специалисты также перечислили следующие литературные труды, которые помогут скрасить грустные осенние вечера: «Икигай. Смысл жизни по-японски» Кена Моги, «Hygge. Секрет датского счастья» Майка Викинга, «Маленькая книга хорошего сна. Для счастливого, энергичного и успешного дня» Роба Хобсона.

Для любителей слушать информацию, а не воспринимать ее на глаз, есть и веселые аудиокниги — «Добрые предзнаменования» Нила Геймана и Терри Прачетта, «Наши за границей» Николая Лейкина, «Заповедник» Сергея Довлатова, «Посмертные записи Пиквикского клуба» Чарльза Диккенса, а также «Музыка горячей воды» Чарльза Буковски.

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