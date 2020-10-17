Почти 15 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Коронавирус нового типа нашли у 14 922 человек в России за минувшие сутки. Об этом оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил в субботу, 17 октября.

Среди регионов лидерами по числу новых случаев COVID-19 стали Москва (4648), Санкт-Петербург (659) и Подмосковье (458).

Фото: Стопкоронавирус.рф

Жертвами вируса за последние 24 часа стали 279 человек. Еще 8617 — вылечились.

С начала пандемии в РФ было выявлено 1 384 235 случаев заражения коронавирусом. При этом 1 065 199 пациентов переболели и выздоровели, 24 002 — умерли.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее в Минздраве РФ рассказали о работе над новым препаратом от коронавируса.

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