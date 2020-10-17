Более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В столице за последние 24 часа госпитализировали 1249 пациентов с COVID-19. Об этом в субботу, 17 октября, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

Отмечается, что количество новых случаев COVID-19 увеличилось за неделю более чем на четверть.

Среди новых выявленных заразившихся большинство составляют граждане в возрасте от 18 до 45 лет (более 42 процентов). На втором месте — люди в возрасте от 46 до 65 лет (почти 30 процентов). Жители в возрасте от 66 до 79 лет — 10,6 процента. Пожилые граждане старше 80 лет и дети — 4 процента и 13,1 процента соответственно.

Фото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа в столице выявили 4648 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, в городе за все время наблюдений было выявлено 357 643 случая COVID-19.

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