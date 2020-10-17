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Более 415 пациентов лечатся от коронавируса в центре «Вороновское»
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Более 415 пациентов лечатся от коронавируса в центре «Вороновское»

Ростислав Зубков

Здоровье

В клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» от коронавируса лечат 417 пациентов. Об этом главный врач учреждения Сергей Переходов сообщил в субботу, 17 октября.

— На 17 октября состоят на лечении 417 пациентов. Из них с диагнозом пневмония — 415, подтвержденных с COVID — 417, — написал медик в Facebook.

Он уточнил, что 347 пациентов также получают кислородную поддержку, а восемь больных подключены к ИВЛ.

За минувшие сутки в учреждение доставили 39 новых пациентов, добавил Переходов. При этом в пятницу, 16 октября, выписался 51 пациент.

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