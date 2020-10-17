Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Почти 400 пациентов с коронавирусом лечатся в Инфекционной больнице № 2
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Почти 400 пациентов с коронавирусом лечатся в Инфекционной больнице № 2

Ростислав Зубков

Здоровье
15, 8-я улица Соколиной Горы, Москва, Россия Карта всех событий

За минувшие сутки в столичную Инфекционную клиническую больницу № 2 поступили еще 96 человек, включая 45 пациентов с диагнозом «коронавирус нового типа». Об этом главный врач медучреждения Светлана Краснова сообщила в социальных сетях в субботу утром, 17 октября.

— В больнице 846 человек (в том числе 21 в реанимации), из них: 295 человек с подозрением на COVID, 393 случая подтверждено, — написала она в Facebook.

Медик уточнила, что из ИКБ были выписаны 104 человека. Из них 24 пациента выздоровели после курса лечения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что еще 56 человек с коронавирусом умерли за сутки в Москве.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Дезинфекцию возобновят в общественных пространствах столицы из-за COVID-19

больницаМосквакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Руки прочь от Чебурашки

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Дайте роботу порулить!

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте