Почти 400 пациентов с коронавирусом лечатся в Инфекционной больнице № 2

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

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За минувшие сутки в столичную Инфекционную клиническую больницу № 2 поступили еще 96 человек, включая 45 пациентов с диагнозом «коронавирус нового типа». Об этом главный врач медучреждения Светлана Краснова сообщила в социальных сетях в субботу утром, 17 октября.

— В больнице 846 человек (в том числе 21 в реанимации), из них: 295 человек с подозрением на COVID, 393 случая подтверждено, — написала она в Facebook.

Медик уточнила, что из ИКБ были выписаны 104 человека. Из них 24 пациента выздоровели после курса лечения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что еще 56 человек с коронавирусом умерли за сутки в Москве.

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