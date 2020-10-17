Почти 400 пациентов с коронавирусом лечатся в Инфекционной больнице № 2
За минувшие сутки в столичную Инфекционную клиническую больницу № 2 поступили еще 96 человек, включая 45 пациентов с диагнозом «коронавирус нового типа». Об этом главный врач медучреждения Светлана Краснова сообщила в социальных сетях в субботу утром, 17 октября.
— В больнице 846 человек (в том числе 21 в реанимации), из них: 295 человек с подозрением на COVID, 393 случая подтверждено, — написала она в Facebook.
Медик уточнила, что из ИКБ были выписаны 104 человека. Из них 24 пациента выздоровели после курса лечения коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что еще 56 человек с коронавирусом умерли за сутки в Москве.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Дезинфекцию возобновят в общественных пространствах столицы из-за COVID-19