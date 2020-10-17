Врачи рассказали о первых признаках рака груди

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Специалисты в области медицины с каждым годом отмечают тревожную тенденцию: рак груди «молодеет». По этой причине международное маммологическое сообщество приняло новые рекомендации: теперь регулярную маммографию полагается делать женщинам с 35 лет.

О том, как определить первые признаки злокачественной опухоли, рассказал онколог-маммолог Александр Братик. Врач отметил, что тревожным сигналом является втяжение кожи молочной железы при подъеме рук, а также, женщину должна насторожить любая возникшая асимметрия молочных желез, передает NEWS.ru.

До 80 процентов случаев рака молочной железы на начальных этапах не имеют клинических проявлений, со временем появляется уплотнение в груди, структура кожи становится неоднородной (она похожа на апельсиновую корку). И с началом такой клинической картины требуется срочное и долгое лечение, рассказала врач-онколог, маммолог Мария Гринберг. Для того чтобы предупредить данное заболевание, крайне важно проходить регулярный скрининг.

— Считается, что существенную роль играет стрессовый фактор. Современные женщины стали больше нервничать, темп жизни становится более ускоренным. Многие принимают гормональные препараты, что также вносит свой вклад в развитие болезни. Нельзя недооценивать влияние экологии, в крупных городах она оставляет желать лучшего, — добавила Гринберг.

Также эксперты считают, что значимым фактором развития рака груди является наследственность по материнской линии, то есть наличие онкологического заболевания этого вида у матери, бабушки, тети, сестры. Отцовскую же наследственность врачи считают незначимой.

Ранее ФАН писало, что Елена Малышева перечислила продукты, которые снижают риск возникновения рака груди. Она считает, что противоопухолевыми свойствами обладают персики, так как в них содержится кверцетин. Кроме того, при профилактике заболевания поможет употребление белокочанной капусты, которая останавливает рост опухолевых клеток благодаря наличию сульфорафана. Также Малышева рекомендовала есть помидоры, так как в них содержится ликопин, препятствующий развитию рака груди.

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