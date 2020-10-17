Глава МИД Германии: «Северный поток — 2» будет достроен до конца

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

— Я исхожу из того, что «Северный поток — 2» будет достроен до конца, — заявил он в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Ключевой момент в вопросе выполнения проекта — сроки, отмечает руководитель МИД ФРГ.

Он также ответил на критику проекта со стороны США, подчеркнув, что здесь речь идет в первую очередь об энергетической политике Европы. Именно Европа принимает решения, утверждает Маас.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Санкции США против российских газопроводов. 20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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