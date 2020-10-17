«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявила в Подмосковье на 17, 18 и 19 октября «желтый» уровень погодной опасности. Причиной стали приближающиеся мокрый снег, дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщает «Радио 1».

Уточняется, что в Подмосковье сильные осадки ожидаются с 18:00 17 октября до 12:00 18 октября, а предупреждение по ветру будет действовать в регионе с 21:00 17 октября до 21:00 19 октября.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 17 октября, в Москве похолодало до плюс 1,9 градуса. Это стало самым низким температурным значением за весь сезон.

Читайте также: Октябрь в Москве может стать рекордно теплым