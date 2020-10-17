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«Заражения не избежать»: врач объяснил, в чем опасность бороды во время пандемии
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

«Заражения не избежать»: врач объяснил, в чем опасность бороды во время пандемии

Рафаэль Залян

Общество

Любая густая растительность на лице делает защитные средства бесполезными против коронавирусной инфекции, даже если речь идет о масках самого высокого качества. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил врач-вирусолог Владислав Комиссаров.

По словам эксперта, в период прогрессирования вирусной инфекции наличие густой бороды лишь повышает риск заражения гриппом, COVID-19 и другими недугами в тысячу раз.

— Уже неоднократно говорилось о том, что из-за бороды защитное средство не удается правильно и плотно зафиксировать, маска не прилегает плотно к лицу и повышает вероятность заразиться, — напомнил Комиссаров. — Вирус может попасть на растительность, а затем оказаться на слизистых, и заражения не избежать.

Медик отметил, что люди с бородой в более высокой группе риска, по этой причине он порекомендовал в период эпидемии гриппа и других заболеваний вирусной группы сбривать бороды и усы во избежание заболеваемости. Кроме того, бородач, как отметил собеседник издания, может стать настоящим рассадником бактерий и всевозможных болезней.

— Если при бородаче кто-то чихнет, мельчайшие капельки слизи и мокроты с инфекциями могут попасть на их волосяной покров и осесть. Причем вирус на волосе еще долго сохраняет свои опасные свойства. Удивительное исследование провели швейцарские ученые, в результате которого выяснилось, что у бородатых мужчин в возрасте от 18 до 78 лет микробов и бактерий на волосяном покрове лица больше, чем на шерсти собак, — отметил специалист.

Таким образом, любители растительности на лице обязаны постоянно соблюдать правила гигиены, мыть волосы не обычной водой, а с шампунем. Если на коже имеются высыпания, то нужно пользоваться специальными антисептическими средствами. Эксперт также порекомендовал на период эпидемии отказаться от походов в парикмахерские и барбершопы, где, несмотря на соблюдения мер безопасности, риск заразиться инфекцией любой группы значительно выше.

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