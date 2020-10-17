Еще 52 человека с коронавирусом умерли за сутки в Москве
За минувшие сутки в Москве скончались 52 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
При появлении симптомов ОРВИ следует не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.
Ранее ученые назвали фактор, в шесть раз увеличивающий риск смерти от COVID-19.
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