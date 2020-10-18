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Дорожные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности

Татьяна Плотникова

Общество

Дорожные службы Московской области переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, рассказали в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

Чтобы обеспечить безопасность на дорогах, власти Подмосковья ведут оперативный мониторинг погодных условий. В случае необходимости эстакады, мосты и другие потенциально опасные участки обработают противогололедными материалами.

Около 500 единиц специальной техники подготовлено к оперативному выходу на линию.

Автовладельцев просят соблюдать осторожность на дорогах, держать дистанцию и не нарушать скоростной режим, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий.

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