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Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня

Татьяна Плотникова

В мире

Азербайджанские военные в ночь на 18 октября нарушили режим прекращения огня, объявленный ранее с Арменией. Об этом заявили в армянском министерстве обороны.

По словам пресс-секретаря ведомства Шушан Степанян, Азербайджан осуществлял артиллерийский обстрел в северном направлении с 00:04 до 02:45 по местному времени, а также ракетный обстрел в южном направлении с 02:20 до 02:45 по местному времени.

Власти Азербайджана пока не прокомментировали данные сообщения, сообщает РИА Новости.

Напомним, Армения и Азербайджан объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Также согласие на соблюдение условий перемирия выразила непризнанная Нагорно-Карабахская республика.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

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