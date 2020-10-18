Живой возбудитель коронавируса впервые найден на замороженном продукте

Специалисты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний подтвердили, что возбудитель коронавирусной инфекции способен длительное время сохранять жизнеспособность на упаковке замороженной продукции.

Экспертам удалось обнаружить живой вирус на внешней упаковке ввезенной в Китай замороженный трески. Это первый подобный случай в мире.

Исследователи также выяснили, что контакт с возбудителем COVID-19, сохранившимся на упаковке, способен привести к заражению. Риск существует прежде всего для людей, которые работают с этой продукцией.

Вместе с тем ученые отмечают, что в действительности случаи такого заражения ни разу не были зафиксированы. Основными путями инфицирования являются воздушно-капельный и тесный контакт с зараженным, сообщает РИА Новости.

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