Армения заявила о наступлении военных сил Азербайджана в Карабахе

Фото: facebook.com / Минобороны Армении

Армия Азербайджана попыталась выйти в наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе на границе с Ираном. Об этом заявила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян в соцсети Facebook в воскресенье, 18 октября.

— К 07:20, с использованием артиллерийского огня, противник предпринял наступление на южном направлении (Худаферинское водохранилище) с целью занятия выгодных позиций. Обе стороны несут потери, — написала Степанян.

Она добавила, что на южном направлении армии в Карабахе ликвидировали четыре атакующих танка противника. Военные Азербайджана применяют большое количество беспилотников и артиллерийские средства.

Ранее Азербайджан обвинил военных Армении в нарушении режима прекращения огня в ночь на 18 октября в Карабахе.

Напомним, Ереван и Баку объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

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