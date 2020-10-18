Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
За сутки в России выявили 15 099 новых случаев коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

За сутки в России выявили 15 099 новых случаев коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки выявили 15 099 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в воскресенье, 18 октября.

Уточняется, что в РФ за сутки новые случаи инфекции были зафиксированы в 84 регионах страны. Из них 26,5 процента не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в России выявили 15 099 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

За 24 часа в России зафиксировали 185 смертей от COVID-19, полностью выздоровели 5377 человек.

За весь период пандемии в РФ было выявлено 1 399 334 случая коронавируса. Всего умерло 24 187 человек, выздоровели 1 070 576 пациентов.

За сутки в России выявили 15 099 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 50 человек с коронавирусом поступили за сутки в Инфекционную больницу № 2

здоровье пациентовРоссиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Лев Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте