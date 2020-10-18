За сутки в России выявили 15 099 новых случаев коронавируса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

В России за минувшие сутки выявили 15 099 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в воскресенье, 18 октября.

Уточняется, что в РФ за сутки новые случаи инфекции были зафиксированы в 84 регионах страны. Из них 26,5 процента не имели клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За 24 часа в России зафиксировали 185 смертей от COVID-19, полностью выздоровели 5377 человек.

За весь период пандемии в РФ было выявлено 1 399 334 случая коронавируса. Всего умерло 24 187 человек, выздоровели 1 070 576 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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