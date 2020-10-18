Названо заболевание, вдвое увеличивающее риск смерти от коронавируса

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Заболевание почек более чем в два раза увеличивает риск летального исхода при коронавирусе. Об этом заявили ученые Имперского колледжа в Лондоне. Соответствующее исследование появилось в журнале Anaesthesia.

Эксперты провели исследование на основе данных 372 пациентов с коронавирусом, которые были госпитализированы в медучреждения Лондона и Бирмингема с 10 марта по 23 июля.

Так, из 216 пациентов, которые имели проблемы с почками, умерло 107 человек (или около 50 процентов). При этом из числа остальных 156 пациентов, у которых не было выявлено заболеваний почек, скончались только 32 человека, что составляет 21 процент.

По словам специалистов, это может быть связано с воздействием вируса в целом на организм или связью легких и почек, а также с использованием токсичных препаратов при лечении COVID-19.

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