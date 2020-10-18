Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Кабмин РФ ввел новые положения о целевом обучении в вузах и колледжах
Фото: Пресс-служба Летней карьерной школы правительства Москвы

Кабмин РФ ввел новые положения о целевом обучении в вузах и колледжах

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Российское правительство ввело новые положения о целевом обучении в вузах и колледжах страны. Об этом сообщается на сайте кабмина в воскресенье, 18 октября.

Согласно документу, теперь организации, которые направляют абитуриентов на целевое обучение, в случае отказа в трудоустройстве должны будут возместить бюджету расходы.

— Устанавливается ответственность для образовательных организаций, которые направляют абитуриентов на целевое обучение, а после обязуются взять их к себе на работу, — уточняется в документе.

Эти нормы будут действовать для всех организаций, которые направили на учебу абитуриентов, кроме образовательных. В постановлении указано, что число бюджетных мест, которое будет выделено для регионов, согласуют с органами госвласти субъектов.

Читайте также: Минобрнауки: Большинство преподавателей вузов старше 65 лет работают удаленно

вузстуденты колледжейКабмин РФ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Лев Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте