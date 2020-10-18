Кабмин РФ ввел новые положения о целевом обучении в вузах и колледжах

Фото: Пресс-служба Летней карьерной школы правительства Москвы

Российское правительство ввело новые положения о целевом обучении в вузах и колледжах страны. Об этом сообщается на сайте кабмина в воскресенье, 18 октября.

Согласно документу, теперь организации, которые направляют абитуриентов на целевое обучение, в случае отказа в трудоустройстве должны будут возместить бюджету расходы.

— Устанавливается ответственность для образовательных организаций, которые направляют абитуриентов на целевое обучение, а после обязуются взять их к себе на работу, — уточняется в документе.

Эти нормы будут действовать для всех организаций, которые направили на учебу абитуриентов, кроме образовательных. В постановлении указано, что число бюджетных мест, которое будет выделено для регионов, согласуют с органами госвласти субъектов.

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