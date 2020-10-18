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Китайский журналист назвал «трех мушкетеров» русской кухни
Фото: pixabay.com

Китайский журналист назвал «трех мушкетеров» русской кухни

Виктория Родимкина

Потребление

Китайское издание Sohu назвало главные блюда русской кухни. По мнению журналиста издания, ими являются черный хлеб, водка и икра.

Помимо этого, основными продуктами в России названы молоко, картофель, сыр и колбаса, а также белокочанная капуста, лук, морковь и свекла.

— А черный хлеб, водка и икра — своего рода «три мушкетера» русской кухни, — уточнили в статье.

Автор рассказал, что в России давно знают о пользе черного хлеба. Он не только сытный, но и легко усваивается организмом. Кроме того, китайское издание отметило, что особым удовольствием для россиян остается бутерброд с маслом и икрой.

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