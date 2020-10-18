Около 170 тысяч рабочих мест создали в ТиНАО с момента присоединения к столице

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Примерно 170 тысяч рабочих мест создали в ТиНАО после вхождения округов в состав столицы. Об этом в воскресенье, 18 октября, рассказал глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

— С момента присоединения новых территорий к Москве количество рабочих мест увеличилось в три раза — до 255 тысяч Таким образом, с учетом инновационного центра «Сколково» было создано более 170 тысяч рабочих мест, — отметил он.

По словам Жидкина, комплексное развитие территорий включает не только возведение жилых кварталов, но и обеспечение жителей инфраструктурой. Это способствует формированию полноценной городской среды.

Руководитель департамента развития новых территорий подчеркнул, что наибольшее количество мест было организовано в сфере потребительского рынка (11,3 тысячи), финансов (5,4 тысячи) и логистики (3,5 тысячи), передает агентство городских новостей «Москва».

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