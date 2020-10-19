Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, вл5 Карта всех событий
Более 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове отменили тринадцать рейсов. В свою очередь в Шереметьеве отменены четыре рейса. А в аэропорту Внуково задержан один рейс и пять отменены.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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